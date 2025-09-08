Precios al consumidor en Chile no varían en agosto, inflación a 12 meses se modera a 4%

(Agrega más informaciones, analista)

SANTIAGO, 8 sep (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile no variaron en agosto, desafiando las expectativas del mercado de un alza en el octavo mes, mientras que la inflación acumulada a 12 meses se desaceleró a 4%, lo que según analistas refuerza que la tasa de política monetaria se mantendrá sin cambios en el corto plazo.

La cifra a doce meses estuvo en el límite superior del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2% y 4%. En julio, los precios habían subido un 0,9% y avanzaron 4,3% en 12 meses, por encima del rango. Economistas consultados por Reuters esperaban un avance de 0,2% de los precios en agosto.

"En el octavo mes del año, cinco de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia", dijo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en un reporte.

Entre las divisiones que registraron alzas mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, detalló el organismo. Por otra parte, las que mostraron caídas fueron equipamiento y mantención del hogar y transporte.

El Banco Central comunicará su decisión de política monetaria el martes por la tarde. El mercado apuesta a que el organismo mantendrá la tasa de interés referencial en el 4,75%, donde la fijó a fines de julio.

"Aunque esperamos que el Banco Central mantenga la Tasa de Política Monetaria sin cambios en su reunión de esta semana, la inflación continúa en una tendencia hacia la baja, lo que mantiene abierto el espacio para un recorte adicional en el último trimestre del año", dijo en una nota el equipo de estudios de Banco Santander.

"No obstante, considerando la mayor persistencia de la inflación subyacente en el margen, estimamos que dicho recorte se concretaría en diciembre, en contraste con el consenso de mercado que lo anticipa para octubre", añadió.

El recorte en 25 puntos de la tasa en julio fue el primero del año. La tasa se había mantenido sin cambios desde diciembre.

"A pesar de favorable sorpresa inflacionaria, no vemos por ahora implicancias para cambiar nuestro diagnóstico de cautela y mantención de la TPM en el corto plazo", dijo Scotiabank, que señaló entre otros factores la posibilidad de shocks de costos que aun deben ser incorporados, como aumento del salario mínimo o una nueva jornada laboral.

"Nuestra re-estimación de la TPM neutral señaliza que el rango neutral se ubicaría entre 3,75% y 4,75% con un punto medio de 4,25%, lo que evidenciaría que el nivel actual de la TPM se ubica en 'zona de neutralidad' disminuyendo sustantivamente la premura por acelerar los recortes en el corto plazo", señaló.

(Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández, editado por Manuel Farías)