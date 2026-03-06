Precios al consumidor en Chile, sin variación en febrero: agencia INE
SANTIAGO, 6 mar (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile no presentaron variación en febrero, mientras la inflación anualizada tocó su nivel más bajo en más de seis años, según informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En doce meses, la inflación fue de un 2,4%, en la parte baja del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%, y su mínimo desde septiembre de 2019.
"Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y siete presentaron incidencias negativas",dijo el organismo.
De las divisiones que consignaron alzas destacaron vestuario y calzado, además de alimentos y bebidas no alcohólicas. En las bajas resaltó vivienda y servicios básicos. (Reporte de Aida Pelaez-Fernández y Fabián Cambero)