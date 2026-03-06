Precios al consumidor en Chile, sin variación en febrero: agencia INE

SANTIAGO, 6 mar (Reuters) - Los precios ‌al ‌consumidor ⁠en Chile no presentaron variación en febrero, ​mientras ⁠la inflación anualizada ⁠tocó su nivel más ​bajo en más de ‌seis años, según informó ​el viernes ​el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En doce meses, la inflación fue de un 2,4%, ​en la parte baja del ⁠rango de tolerancia del Banco Central ‌de entre 2 y 4%, y su mínimo desde septiembre de 2019.

"Seis de las trece divisiones que conforman ‌la canasta del IPC aportaron incidencias ⁠positivas en la variación ‌mensual del índice y ⁠siete presentaron ⁠incidencias negativas",dijo el organismo.

De las divisiones que consignaron alzas destacaron vestuario y calzado, además de ‌alimentos y ​bebidas no alcohólicas. En las bajas resaltó vivienda y servicios básicos. (Reporte de Aida ‌Pelaez-Fernández y Fabián Cambero)