LA NACION

Precios al consumidor en Chile suben 0,9% en julio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Precios al consumidor en Chile suben 0,9% en julio
Precios al consumidor en Chile suben 0,9% en julio

(Agrega más informaciones)

SANTIAGO, 8 ago (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile subieron un 0,9% en julio, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En doce meses, la inflación avanzó un 4,3%, por encima del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.

En junio los precios habían cedido un 0,4%.

"En el séptimo mes del año, doce de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y una presentó incidencia negativa", dijo el INE en un reporte.

Entre las divisiones que registraron aumentos en los precios destacaron vivienda y servicios básicos y alimentos y bebidas no alcohólicas. La única que consignó una baja mensual fue seguros y servicios financieros.

A fines de julio, el Banco Central recortó en 25 puntos básicos su tasa de interés referencial al 4,75%, en línea con las expectativas del mercado.

(Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos)

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
    1

    Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán

  2. EE.UU. duplicó la recompensa para atrapar a Maduro: cuál es la cifra millonaria que ofrece
    2

    EE.UU. duplica la recompensa y ofrece 50 millones de dólares para atrapar a Maduro

  3. Sueños y pesadillas mileístas
    3

    Sueños y pesadillas mileístas

  4. El cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre
    4

    LLA vs. PJ: el cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre

Cargando banners ...