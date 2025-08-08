Precios al consumidor en Chile suben 0,9% en julio
- 1 minuto de lectura'
(Agrega más informaciones)
SANTIAGO, 8 ago (Reuters) - Los precios al consumidor en Chile subieron un 0,9% en julio, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
En doce meses, la inflación avanzó un 4,3%, por encima del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%.
En junio los precios habían cedido un 0,4%.
"En el séptimo mes del año, doce de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y una presentó incidencia negativa", dijo el INE en un reporte.
Entre las divisiones que registraron aumentos en los precios destacaron vivienda y servicios básicos y alimentos y bebidas no alcohólicas. La única que consignó una baja mensual fue seguros y servicios financieros.
A fines de julio, el Banco Central recortó en 25 puntos básicos su tasa de interés referencial al 4,75%, en línea con las expectativas del mercado.
(Reporte de Fabián Andrés Cambero, editado por Natalia Ramos)
Otras noticias de Chile
- 1
Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
- 2
EE.UU. duplica la recompensa y ofrece 50 millones de dólares para atrapar a Maduro
- 3
Sueños y pesadillas mileístas
- 4
LLA vs. PJ: el cierre de las alianzas perfila una pelea de dos grandes frentes en las elecciones de octubre