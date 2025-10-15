Precios al consumidor en China bajan en septiembre más de lo previsto

Los precios al consumidor en China bajaron de nuevo en septiembre, más de lo esperado, en un contexto de bajo gasto de los hogares y persistentes presiones deflacionistas.

El gigante asiático afronta dificultades con sus exportaciones y un consumo interno débil desde la pandemia de covid-19, debido en particular a una prolongada crisis en el sector inmobiliario.

El índice de precios al consumidor, un indicador clave de la inflación, retrocedió un 0,3% en septiembre con respecto al año anterior, según los datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La bajada fue más pronunciada de lo previsto por economistas consultados por la agencia Bloomberg (-0,2%).

Sin embargo, el descenso fue menor al registrado en agosto (-0,4%).

La deflación, aunque apreciada por los consumidores, se considera un fenómeno peligroso para la economía, ya que incita a los hogares a posponer sus compras con la esperanza de que los precios bajen aún más.

Las presiones económicas sobre China se han agravado también con la guerra comercial iniciada por Estados Unidos a principios de año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó el martes que un "reequilibrio" hacia el consumo mediante medidas presupuestarias podría ayudar a Pekín a contener la amenaza deflacionista.

