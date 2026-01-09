Precios al consumidor en China registran en diciembre su mayor subida desde 2023

Los precios al consumidor en China registraron en diciembre su mayor subida interanual desde principios de 2023, según datos oficiales publicados este viernes que reflejan una prolongación de su crecimiento tras meses de presión deflacionaria en la segunda economía mundial.

El gigante asiático afronta dificultades con sus exportaciones y un consumo interno débil desde la pandemia de covid-19, debido en particular a una prolongada crisis en el sector inmobiliario.

El índice de precios al consumidor, un indicador clave de la inflación, subió en diciembre un 0,8% interanual, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La cifra coincidió con la previsión de la agencia económica Bloomberg y superó el 0,7% registrado en noviembre.

La demanda de los consumidores aumentó el último mes de 2025 debido a las celebraciones de Año Nuevo, afirmó en un comunicado Dong Lijuan, representante de la ONE.

"Las políticas destinadas a ampliar la demanda interna y promover el consumo siguieron dando resultados", añadió Dong.

Aunque Pekín ha intentado pasar a un modelo de crecimiento basado más en el consumo interno y menos en las exportaciones y la industria manufacturera, el éxito ha sido limitado.

El índice de precios al productor cayó un 1,9% interanual en diciembre, de acuerdo con la ONE.

La encuesta de Bloomberg había pronosticado un descenso del 2%.

El IPP lleva más de tres años en deflación, lo que refleja la debilidad de la demanda y el exceso de oferta mundial de productos manufacturados chinos.