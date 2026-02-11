Precios al consumidor en China suben 0,2% interanual en enero

Los precios al consumidor en China subieron 0,2% en enero, un poco menos de lo esperado por economistas, informó el miércoles la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, registró el mes pasado una variación inferior al 0,4% proyectado en un sondeo de la agencia financiera Bloomberg.

Se trata del cuarto mes consecutivo de aumento en el IPC, pese a las presiones deflacionarias en la segunda mayor economía del mundo.

El gigante asiático enfrenta un débil consumo de los hogares desde la pandemia del covid-19, además de una prolongada crisis del sector inmobiliario y un mercado laboral complicado, en especial para los jóvenes.

En tanto, el índice de precios al productor, que mide el costo de bienes al salir de fábrica, continuó en enero su racha de bajas al caer 1,4% interanual, indicó la ONE.

No obstante, la baja fue menos pronunciada que en diciembre (-1,9%) y noviembre (-2,2%), y se ha atenuado progresivamente con el pasar de los meses.

Un retroceso en este índice es una señal de márgenes reducidos para las empresas.