Precios al consumidor en China sufren en agosto su mayor descenso desde febrero
Los precios al consumidor en China experimentaron en agosto su mayor bajada en seis meses, una señal de la persistente presión deflacionaria en la segunda economía mundial.
El índice de precios al consumidor, un indicador clave de la inflación, se redujo un 0,4% el mes pasado con respecto al año anterior, según los datos publicados el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
La cifra supuso el descenso más pronunciado desde el 0,7% registrado en febrero.
En julio, los precios se habían estancado tras repuntar en junio.
La deflación, aunque apreciada por los consumidores, se considera un fenómeno peligroso para la economía, ya que incita a los hogares a posponer sus compras con la esperanza de que los precios bajen aún más.
Una larga crisis en el sector inmobiliario y el alto desempleo entre los jóvenes llevan varios años lastrando la moral de los consumidores chinos desde la pandemia de covid-19.
Esta situación se ha agravado con la guerra comercial iniciada por Estados Unidos a principios de año.
