Precios al consumidor en EEUU suben menos de lo esperado en enero

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en enero, pero la inflación subyacente se fortaleció debido al aumento de los precios por parte de las empresas a principios de año, lo que junto con la estabilización del mercado laboral podría permitir a la Reserva Federal mantener las tasas de interés sin cambios durante un tiempo.

El Índice de Precios al Consumidor avanzó un 0,2% el mes pasado, tras un aumento sin revisar del 0,3% en diciembre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del IPC del 0,3%.

Con el informe del IPC de enero, la BLS publicó factores de ajuste estacional recalculados para reflejar los movimientos de precios de 2025.

El informe se retrasó ligeramente debido al cierre de tres días del Gobierno federal la semana pasada. Un cierre más prolongado el año pasado impidió la recopilación de precios para octubre, lo que provocó volatilidad en los datos del IPC. Los economistas esperaban que la volatilidad desapareciera en el informe de enero.

En los 12 meses hasta enero, el IPC aumentó un 2,4%. La desaceleración de la tasa de inflación interanual desde el 2,7% de diciembre se debió principalmente a la desaparición de los valores más altos del año pasado del cálculo.

El banco central estadounidense sigue los índices de precios del gasto en consumo personal para su objetivo de inflación del 2%. Ambas medidas están muy por encima del objetivo. El Gobierno informó esta semana que el crecimiento del empleo se aceleró en enero y la tasa de desempleo bajó al 4,3% desde el 4,4% de diciembre.

El mes pasado, la Fed mantuvo su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,50%-3,75%.

Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el IPC aumentó un 0,3% tras subir un 0,2% sin revisar en diciembre.

Las cifras del IPC subyacente han superado las expectativas cada mes de enero, y los economistas afirman que los factores de ajuste estacional, el modelo utilizado por la Oficina de Estadísticas Laborales para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos, no han tenido plenamente en cuenta los aumentos puntuales de los precios con el cambio de año.

Es probable que el aumento del mes pasado reflejara los incrementos puntuales de precios con el cambio de año, así como el impacto de los amplios aranceles del presidente Donald Trump. En los 12 meses hasta enero, el llamado IPC subyacente aumentó un 2,5% tras avanzar un 2,6% en diciembre. Esto también se debió a la desaparición de los valores más altos del año pasado del cálculo.

Los economistas esperan que la inflación repunte durante un tiempo este año, citando el traspaso de los aranceles de importación, así como la depreciación del dólar el año pasado frente a las monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos. El dólar estadounidense ponderado por el comercio descendió alrededor de un 7,4% el año pasado. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)