Precios al consumidor en Perú subieron 0,69% en febrero

1 mar (Reuters) -

Los precios mensuales al ‌consumidor ‌de ⁠Perú subieron 0,69% en febrero, según datos publicados ​el ⁠domingo ⁠por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).

En ​comparación, los precios subieron ‌0,10% en ​enero, según el ​INEI.

El periodo enero-febrero de este año registró una variación acumulada de 0,79%, de acuerdo con los ​datos oficiales.

La tasa anual, correspondiente ⁠a los últimos doce meses, tuvo ‌una variación de 2,21%, agregó el Instituto.

En el resultado del índice de precios al consumidor de febrero "incidió principalmente el ‌comportamiento de los precios observados en las ⁠divisiones de consumo: Alimentos ‌y Bebidas no Alcohólicas ⁠que presentó ⁠el mayor incremento de 2,01%, seguida de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles con 1,00%, ‌Transporte 0,31%", ​añadió el INEI en un comunicado divulgado en su pagina web.

(Reporte de ‌Kanjyik Ghosh en Barcelona)