Precios al consumidor en Perú subieron 0,69% en febrero
1 mar (Reuters) -
Los precios mensuales al consumidor de Perú subieron 0,69% en febrero, según datos publicados el domingo por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).
En comparación, los precios subieron 0,10% en enero, según el INEI.
El periodo enero-febrero de este año registró una variación acumulada de 0,79%, de acuerdo con los datos oficiales.
La tasa anual, correspondiente a los últimos doce meses, tuvo una variación de 2,21%, agregó el Instituto.
En el resultado del índice de precios al consumidor de febrero "incidió principalmente el comportamiento de los precios observados en las divisiones de consumo: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas que presentó el mayor incremento de 2,01%, seguida de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles con 1,00%, Transporte 0,31%", añadió el INEI en un comunicado divulgado en su pagina web.
(Reporte de Kanjyik Ghosh en Barcelona)