Precios al consumo en EEUU suben moderadamente en julio; crece preocupación por calidad de datos

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron de forma moderada en julio, aunque el encarecimiento de los productos debido a los aranceles a la importación hizo que el índice de inflación subyacente registrara su mayor alza en seis meses.

El Índice de Precios al Consumo subió un 0,2% el mes pasado, tras avanzar un 0,3% en junio, según informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés).

En los 12 meses transcurridos hasta julio, el IPC avanzó un 2,7% tras subir un 2,7% en junio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un alza del 0,2% y un 2,8% interanual.

Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, el IPC ganó un 0,3%, su mayor alza desde enero, tras subir un 0,2% en junio. El denominado IPC subyacente aumentó un 3,1% interanual en julio, tras avanzar un 2,9% en junio.

La Reserva Federal realiza un seguimiento de diferentes medidas de inflación para alcanzar su objetivo del 2%. Antes de los datos del IPC, los mercados financieros esperaban que la entidad volviera a recortar las tasas de interés en septiembre, tras un débil informe de empleo de julio y fuertes revisiones a la baja de los datos de nóminas no agrícolas de mayo y junio.

El mes pasado, la Fed mantuvo su tasa de referencia a un día en el 4,25%-4,5% por quinta vez consecutiva desde diciembre.

El informe del IPC se publicó en medio de crecientes preocupaciones sobre la calidad de los informes de inflación y empleo tras los recortes presupuestarios y de personal que han llevado a la suspensión de la recopilación de datos para partes de la cesta del IPC en algunas áreas del país.

Esas preocupaciones se vieron amplificadas por el despido por parte del presidente Donald Trump de Erika McEntarfer, la jefa de la BLS, a principios de mes, tras las fuertes revisiones a la baja de los recuentos de nóminas no agrícolas de mayo y junio.

La suspensión de la recogida de datos se produjo tras años de lo que los economistas describen como infrafinanciación de la agencia, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas. La situación se ha visto agravada por la campaña sin precedentes de Trump para remodelar el gobierno a través de profundos recortes de gastos y despidos masivos de trabajadores públicos.

Citando la necesidad de "alinear la carga de trabajo de la encuesta con los niveles de recursos", la BLS suspendió por completo la recopilación de datos del IPC en una ciudad de Nebraska, Utah y Nueva York.

También suspendió la recogida en el 15% de la muestra en las otras 72 zonas, por término medio.

Esto afectó tanto a la encuesta de precios de bienes y servicios como a la de vivienda, lo que, según la BLS, hizo que se redujera temporalmente el número de precios y de alquileres recogidos utilizados para calcular el IPC. Esto llevó a la BLS a utilizar imputaciones para completar la información que falta.

La proporción de imputación de celdas diferentes en los datos del IPC saltó al 35% en junio desde el 30% de mayo.

(Editado en español por Carlos Serrano)