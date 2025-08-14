Precios al productor de EEUU suben un 0,9% en julio

LA NACION

Por Lynx Insight Service

14 ago (Reuters) -

* El índice de precios al productor (IPP) para demanda final de Estados Unidos subió un 0,9% en julio, según dijo el Departamento del Trabajo.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,2% en julio.

* En junio se registró un crecimiento nulo en el IPP.

* El IPP interanual subió un 3,3%, después de que el dato de junio se revisara al alza, desde un 2,3% a un 2,4%. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el índice interanual se situara en un 2,5% en julio.

* El IPP subyacente —que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos para evitar las distorsiones que provocan habitualmente estos componentes dada su elevada volatilidad— subió un 0,9% en términos intermensuales, tras un crecimiento nulo en junio.

* En la comparativa interanual, el IPP subyacente subió un 3,7%, tras un aumento del 2,6% en junio. (Información de Jorge Ollero Castela)

