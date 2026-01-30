Precios al productor EEUU se aceleran en diciembre gracias a los servicios

WASHINGTON, 30 ene (Reuters) - Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en diciembre, y las empresas parecen estar repercutiendo el alza de los costos derivados de los aranceles a las importaciones, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0,5% el mes pasado, tras un aumento sin revisar del 0,2% en noviembre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0,2%.

En los 12 meses hasta diciembre, el IPP aumentó un 3,0% tras subir en el mismo porcentaje en noviembre.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) se ha puesto al día con la publicación del IPP y el índice de precios al consumo, que se retrasaron por el cierre de 43 días del Gobierno federal.

El aumento mayor de lo esperado de los precios al productor del mes pasado estuvo liderado por un incremento del 0,7% en los servicios. El aumento del 1,7% en los márgenes de los servicios comerciales de demanda final, que mide los cambios en los márgenes obtenidos por los mayoristas y minoristas, representó dos tercios del alza en los servicios.

Las empresas habían estado absorbiendo parte de los aranceles de importación del presidente Donald Trump, lo que evitó un fuerte aumento de la inflación.

El miércoles, la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,50%-3,75%.

Los precios de los bienes de producción se mantuvieron sin cambios en diciembre. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Javier Leira)