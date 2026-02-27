Precios al productor en EEUU aumentan más de lo esperado en enero

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) -

Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en enero, probablemente debido a que las empresas repercutieron el alza de los costos derivados de los aranceles a las importaciones, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0,5% el mes pasado, tras avanzar un 0,4% revisado a la baja en diciembre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0,3% tras el aumento del 0,5% de diciembre. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Javier Leira)