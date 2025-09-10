Precios al productor en EEUU bajan en agosto por abaratamiento de los servicios

WASHINGTON, 10 sep (Reuters) - Los precios al productor en Estados Unidos cayeron inesperadamente en agosto, arrastrados por un descenso de los costos de los servicios.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cedió un 0,1% tras un aumento del 0,7% revisado a la baja en julio, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Economistas consultados por Reuters esperaban que el IPP avanzara un 0,3%, tras el alza del 0,9% reportada previamente.

Los precios de los servicios cayeron un 0,2% tras repuntar un 0,7% en julio. Los precios de los bienes subieron un 0,1% tras aumentar un 0,6% el mes previo. En los 12 meses hasta agosto, el IPP se incrementó un 2,6% tras subir un 3,1% en julio.

Los economistas esperan que la presión de los aranceles sobre los precios eleve la inflación al consumidor en agosto.

Los mercados esperan que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el próximo miércoles, con una reducción de un cuarto de punto porcentual totalmente descontada, después de pausar su ciclo de relajación monetaria en enero debido a la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump.

El recorte anticipado de las tasas está impulsado principalmente por la debilidad del mercado laboral, que ha suscitado preocupaciones de que la economía se estaba estancando.

El Gobierno estimó el martes que la economía probablemente creó 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado previamente. Estos datos siguieron a la publicación el pasado viernes del informe mensual de empleo, que mostró que el crecimiento del empleo casi se estancó en agosto y que la economía perdió puestos de trabajo en junio por primera vez en cuatro años y medio. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)