Precios bonos EEUU caen por mejora del apetito por el riesgo ante optimismo sobre fin del cierre del Gobierno

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 10 nov (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense caían el lunes, impulsando al alza su rendimiento, ya que los inversores celebraban la noticia de que los legisladores estén haciendo progresos para poner fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia.

* El Senado avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el Gobierno, apoyando un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que será modificado para financiarlo hasta el 30 de enero e incluir un paquete de planes de asignaciones para todo el año.

* El lunes se cumplieron 41 días de cierre del Gobierno federal, que suspendió de empleo temporalmente a miles de trabajadores, interrumpió los programas de ayuda alimentaria y afectó a los parques nacionales y a los viajes.

* La escasez de personal en el control del tráfico aéreo también suscitó preocupaciones sobre un posible caos en los viajes durante las ajetreadas vacaciones de Acción de Gracias a finales de mes.

* "El mercado sufrió ventas masivas porque, con el fin del cierre, las cosas deberían normalizarse un poco", dijo Tom di Galoma, de Mischler Financial en Park City, Utah. "Podemos reabrir las cosas y empezar a obtener algunos datos".

* El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años subía 1,1 puntos básicos, al 4,104%, y el de las notas a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, ganaba 1,9 puntos básicos, al 3,576%.

* El retorno de los papeles a 30 años operaba con escasos cambios, al 4,704%.

* La curva de rendimiento se aplanaba un poco, ya que el diferencial entre el retorno de los papeles a dos y 10 años bajaba a 52,4 puntos básicos. (Editado en español por Carlos Serrano)