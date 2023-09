Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 28 sep (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cotizaban dispares el jueves, con el tramo largo de la curva continuando las ventas e impulsando los rendimientos tras unos datos econ√≥micos que, en conjunto, mostraron una econom√≠a que se mantuvo bastante estable, aunque con algunas se√Īales de desaceleraci√≥n.

* La rentabilidad de los bonos a 10 a√Īos alcanz√≥ un nuevo m√°ximo de 16 a√Īos, subiendo por cuarta sesi√≥n consecutiva. Desde que el 20 de septiembre la Reserva Federal decidi√≥ mantener las tasas de inter√©s, aunque con una postura de l√≠nea dura, el rendimiento referencial ha subido unos 37 puntos b√°sicos.

* El retorno a 10 a√Īos sub√≠a 3,3 puntos b√°sicos, al 4,659%, mientras que la tasa a 30 a√Īos avanzaba 4,2 puntos b√°sicos, a 4,775%.

* Los datos mostraron que la econom√≠a estadounidense registr√≥ un ritmo de crecimiento bastante s√≥lido en el segundo trimestre. El Producto Interno Bruto (PIB) aument√≥ a una tasa anualizada no revisada del 2,1% en el √ļltimo trimestre, seg√ļn la estimaci√≥n final del PIB del Gobierno para el periodo. Esta cifra coincide con las expectativas de los economistas.

* Un reporte por separado del Departamento de Trabajo mostr√≥ que las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo aumentaron en 2.000, a 204.000 seg√ļn cifras desestacionalizadas, en la semana finalizada el 23 de septiembre. Los economistas hab√≠an previsto 215.000 solicitudes para la √ļltima semana.

* Mientras, las ventas pendientes de casas en Estados Unidos tambi√©n se debilitaron, cayendo m√°s de lo esperado. El √≠ndice de ventas pendientes de viviendas de la Asociaci√≥n Nacional de Agentes Inmobiliarios cay√≥ un 7,1%, a 71,8 puntos, desde los 77,3 puntos revisados de julio. El descenso, el mayor desde septiembre de 2022, super√≥ la previsi√≥n mediana de los economistas de una ca√≠da del 0,8%, seg√ļn un sondeo de Reuters.

* "En la √ļltima semana, especialmente en el extremo m√°s largo de la curva, los rendimientos se est√°n ajustando y comprando lo que dice la Fed sobre la idea de que las tasas ser√°n m√°s altas durante m√°s tiempo, los recortes de tasas no ocurrir√°n pronto y los fondos federales no volver√°n al 2% en el corto plazo tambi√©n", dijo Will Compernolle, estratega macro de FHN Financial en Nueva York.

* La parte de la curva, que mide la diferencia entre los retornos de las notas a dos y 10 a√Īos, un presagio de recesi√≥n cuando se invierte, lleg√≥ a reducir su inversi√≥n hasta un m√≠nimo de -43,20 puntos b√°sicos, el diferencial m√°s estrecho desde mayo. Posteriormente, la curva se ubicaba en -45,9 puntos b√°sicos.

* La rentabilidad a dos a√Īos, que suele reflejar las expectativas de tasas, bajaba 2,6 puntos b√°sicos al 5,115%. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss, Editado en Espa√Īol por Manuel Far√≠as)