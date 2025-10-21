Precios bonos EEUU suben, inversores se centran en esperado recorte tasas Fed y retrasos datos inflación

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 21 oct (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron por segunda sesión consecutiva el martes, empujando sus rendimientos a la baja y sin mucho catalizador que moviera el mercado, ya que los inversores continuaron posicionándose ante la perspectiva de recortes de tasas de la Fed en lo que queda de 2025 y el próximo año.

* De cara a la reunión de la Fed de la semana que viene, los funcionarios del banco central se encuentran actualmente en un periodo de bloqueo en el que tienen restringido temporalmente hacer comentarios o discursos públicos sobre política monetaria.

* Los inversores en renta fija estarán atentos a la publicación el viernes del índice de precios al consumidor de septiembre para saber si la inflación sigue bajo control. Se espera que el IPC, excluidos los volátiles componentes de alimentos y energía, aumente un 0,3% intermensual, según la previsión de consenso de los economistas encuestados por Reuters. Esta cifra no variaría con respecto a agosto.

* El cierre del Gobierno estadounidense durante tres semanas ha retrasado la publicación del IPC y de muchos otros indicadores económicos.

* Se espera que la Fed reduzca las tasas dos veces más este año, con un recorte de un cuarto de punto porcentual para la reunión del 28-29 de octubre, según los cálculos de LSEG utilizando futuros de tasas. Para 2026, el mercado de futuros de los fondos federales ha descontado tres rebajas más de 25 puntos básicos.

* El rendimiento de referencia a 10 años bajó 2,7 puntos básicos, al 3,961%, mientras que el de los bonos a 30 años perdió 3,3 puntos básicos, al 4,546%.

* En el extremo más corto de la curva, la rentabilidad a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, cedió 1 punto básico, al 3,455%.

* La curva de rendimientos, en tanto, continuó su denominado aplanamiento alcista, con el diferencial entre las tasas a dos años y a 10 años en 50,2 puntos básicos, desde los 52,3 del lunes.

* La curva alcanzó los 50 puntos básicos el martes, el nivel más bajo desde el 17 de septiembre, lo que posiblemente sugiere que los inversores han reducido sus expectativas de inflación.

* El denominado aplanamiento alcista de la curva se refiere a un escenario en el que las tasas a largo plazo caen más rápidamente que las del tramo corto, y suele preceder a los recortes de tasas de la Reserva Federal. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)