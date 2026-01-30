Precios bonos Tesoro EEUU a largo plazo caen tras decisión Trump sobre nuevo jefe de la Fed

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro a largo plazo cayeron el viernes, después de que el presidente Donald Trump anunció la nominación del exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central, una elección bajista para los bonos dada su preferencia por un balance más reducido de la Fed.

* Los rendimientos de los bonos, que se mueven de forma inversa a los precios, redujeron su avance por la tarde, ya que el volumen operado disminuyó antes del fin de semana.

* El nombramiento de Warsh llevó a los inversores a reevaluar las perspectivas de apoyo político en el mercado del Tesoro, lo que ejerció presión al alza sobre los rendimientos a más largo plazo.

* Warsh ha pedido un cambio de régimen en la Fed, buscando, entre otras cosas, una menor flexibilización cuantitativa, lo que significa que podría impulsar la reducción de la cantidad de bonos que posee.

* "Si el balance más reducido se convierte en el objetivo principal, entonces, si todo lo demás se mantiene igual, ejercería una presión al alza sobre los rendimientos de los bonos a más largo plazo, simplemente porque habría un exceso de oferta en el mercado del Tesoro", afirmó Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pensilvania.

* Sin embargo, Barnes señaló que un balance más reducido podría no ser un objetivo realista. "Habrá otras cosas que se revisarán, sobre todo la inflación y el mercado laboral, que forman parte del doble mandato, y se intentará decidir qué hacer con las tasas a corto plazo".

* Algunos analistas también afirmaron que las posiciones agresivas de Warsh en el pasado han compensado en cierta medida la preocupación de que pueda ceder a lo que Trump quiere que haga el banco central.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió hasta 6 puntos básicos para alcanzar un máximo en la sesión del 4,914%.

* Luego cotizaba en el 4,872%, un avance de 1,7 pb y en camino de registrar su mayor subida semanal desde finales de diciembre. En el mes avanzó 4 pb, su tercer aumento mensual consecutivo.

* Los rendimientos de referencia a 10 años subieron 1,2 puntos básicos al 4,239%, encaminándose a un alza de 9 puntos básicos en enero.

* La curva de rendimiento se empinó tras la nominación de Warsh. El diferencial entre los retornos de la deuda a dos y 10 años llegó a cotizar en 71,50 puntos básicos, el nivel más pronunciado en más de una semana.

* La curva se situaba luego en 71,3 puntos básicos, frente a los 66,8 puntos básicos del jueves por la noche. La curva se ha empinado casi 4 pb en el mes de enero, registrando su mayor diferencial semanal desde finales de diciembre.

* Los inversores también han señalado su preocupación por la independencia de la Fed, teniendo en cuenta que Warsh es un candidato de Trump y que el republicano ha criticado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por el ritmo de los recortes de las tasas de interés.

* Los rendimientos a dos años bajaron 2,5 pb, hasta el 3,527%. Registró su mayor caída semanal desde mediados de noviembre, pero mostró el mayor aumento mensual desde julio de 2025. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss; reportaje adicional de Laura Matthews en Nueva York, Tom Westbrook en Singapur, Amanda Cooper en Londres y Avinash P en Bangalore; editado en español por Javier Leira y Daniela Desantis)