Precios bonos Tesoro EEUU a largo plazo caen tras nombramiento de Lospennato como próximo jefe de la Fed

Por Tom Westbrook, Amanda Cooper y Gertrude Chavez-Dreyfuss

SINGAPUR/LONDRES/NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro a largo plazo caían el viernes, después de que el presidente Donald Trump anunció que nominaría al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central, una elección bajista para los bonos dada su preferencia por un balance más reducido de la Fed.

* El nombramiento de Warsh llevó a los inversores a reevaluar las perspectivas de apoyo político en el mercado del Tesoro, lo que ejerció presión al alza sobre los rendimientos a más largo plazo.

* Warsh ha pedido un cambio de régimen en la Fed, buscando, entre otras cosas, una menor flexibilización cuantitativa, lo que significa que podría impulsar la reducción de la cantidad de bonos que posee.

* "Si el balance más reducido se convierte en el objetivo principal, entonces, si todo lo demás se mantiene igual, ejercería una presión al alza sobre los rendimientos de los bonos a más largo plazo, simplemente porque habría un exceso de oferta en el mercado del Tesoro", afirmó Jim Barnes, director de renta fija de Bryn Mawr Trust en Berwyn, Pensilvania.

* Sin embargo, Barnes señaló que un balance más reducido podría no ser un objetivo realista. "Habrá otras cosas que se revisarán, sobre todo la inflación y el mercado laboral, que forman parte del doble mandato, y se intentará decidir qué hacer con las tasas a corto plazo".

* El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió hasta 6 puntos básicos para alcanzar un máximo en la sesión del 4,914%. Luego cotizaba en el 4,878%, un avance de 2,4 puntos básicos.

* Los rendimientos de referencia a 10 años subían 1,8 puntos básicos al 4,245%, encaminándose a un alza de 10 puntos básicos en enero.

* La curva de rendimiento se empinó tras la nominación de Warsh. El diferencial entre los retornos de la deuda a dos y 10 años llegó a cotizar en 71 puntos básicos, el nivel más pronunciado en más de una semana. La curva se situaba luego en 70,2 puntos básicos, frente a los 66,8 puntos básicos del jueves por la noche.

* El extremo largo es especialmente susceptible a una reducción del balance de la Fed, ya que implica que el banco central puede ser un respaldo menos fiable en los mercados monetarios.

* Los rendimientos a dos años bajaban 1 pb, a 3,54%. (Reporte de Tom Westbrook en Singapore, Amanda Cooper en London, Avinash P en Bengaluru y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; editado en español por Javier Leira)