Precios bonos Tesoro EEUU suben ante débiles datos del mercado laboral que impulsan perspectivas de baja tasas

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss y Tom Westbrook

NUEVA YORK/SINGAPUR, 12 nov (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro subían el miércoles, arrastrando los rendimientos a la baja, ya que la preocupación por la debilidad del mercado laboral se profundizó después de que una encuesta privada señalara la debilidad del empleo, reforzando las expectativas de un recorte de tasas en diciembre.

* Dado que el mercado de bonos estadounidense permaneció cerrado el martes por el Día de los Veteranos, los inversores tuvieron la primera oportunidad de valorar los datos el miércoles.

* Los datos semanales de empleo de ADP del martes mostraron que los empleadores privados perdieron un promedio de 11.250 puestos de trabajo a la semana en las cuatro semanas que finalizaron el 25 de octubre.

* "El mercado está prestando atención a la cifra de ADP de ayer y la gente está pensando que el crecimiento del empleo va a ser particularmente débil aquí, no solo para octubre, sino también para noviembre", dijo Stan Shipley, director gerente y estratega de renta fija de Evercore ISI.

* Los rendimientos de la deuda a 10 años bajaban 3,9 puntos básicos al 4,071%, mientras que los retornos a 30 años caía 3,5 puntos básicos al 4,677%. La rentabilidad a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, cedía 2,5 puntos básicos al 3,564%.

* La curva de rendimientos se aplanaba ligeramente, ya que el diferencial entre los retornos a dos y 10 años se redujo a 50,3 puntos básicos, desde los 52,3 puntos básicos del lunes.

* Según los cálculos de LSEG, los futuros de las tasas de interés en EEUU prevén una probabilidad del 65% de que se produzca un recorte de tipos el mes que viene, con unos 80 puntos básicos de relajación previstos para finales de 2026.

* Los responsables de política monetaria y los inversores llevan unas semanas a ciegas, ya que el cierre del Gobierno federal ha paralizado la publicación de datos.

* El Congreso avanza hacia la aprobación de un acuerdo de reapertura y los inversores esperan que las nóminas de septiembre puedan estar entre las primeras series de datos retrasados que se publiquen. (Reporte de Gertrude Chavez Dreyfuss (Nueva York) y Tom Westbrook (Singapur). Editado en español por Javier Leira)