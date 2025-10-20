Precios bonos Tesoro EEUU suben, pero se mantiene la cautela

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 20 oct (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraban modestas alzas el lunes, con los rendimientos a la baja y la negociación dentro de rangos estrechos en medio de la mejora del sentimiento de riesgo, ya que las perspectivas comerciales de China parecían menos graves que semanas atrás.

* Sin embargo, los inversores se mantenían cautelosos en general, ya que el Gobierno federal estadounidense permanecía cerrado por vigésimo día consecutivo, sin que se esperara un compromiso real por parte de republicanos o demócratas.

* Pero el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó el lunes que el cierre podría terminar esta semana. Dijo que sus "amigos en el Senado" creían que "hay una posibilidad de que esta semana las cosas se arreglen".

* El rendimiento de referencia a 10 años bajaba 1,2 puntos básicos a 3,999%, mientras que el de los bonos a 30 años descendía al 4,583%. En el extremo más corto de la curva, la rentabilidad a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, operaba estable en 3,468%.

* "Hay una mayor confianza en China y en el comercio, que no va a convertirse en una pesadilla", dijo Stan Shipley, director gerente y estratega de renta fija de Evercore ISI.

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el viernes que espera reunirse esta semana con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Malasia, para tratar de anticiparse a una escalada de aranceles estadounidenses sobre productos chinos que el presidente Donald Trump dijo que era insostenible.

* Trump también confirmó que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, dentro de dos semanas en Corea del Sur y expresó su admiración por el líder chino.

* En otras partes del mercado de bonos, la curva de rendimiento mostraba un aplanamiento alcista el lunes, con la brecha entre los retornos a dos años y a 10 años en 52,6 puntos básicos, desde los 55 puntos básicos del viernes.

* Un aplanamiento alcista se refiere a una curva en la que los retornos a largo plazo caen más rápidamente que los de corto plazo, lo que refleja una huida hacia la seguridad o una reducción de las expectativas de inflación. En cualquier caso, un aplanamiento alcista suele preceder a un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. (Reportaje de Gertrude Chavez-Dreyfuss; Editado en español por Juana Casas)