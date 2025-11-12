Precios bonos Tesoro EEUU suben tras declaraciones de Bessent y ante débiles datos del mercado laboral

(Actualiza con datos al cierre)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 12 nov (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro subieron el miércoles, ya que el mercado interpretó los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, como un apoyo al extremo largo de la curva, pese a que las persistentes preocupaciones sobre el mercado laboral respaldaron el repunte.

* La inquietud sobre la debilidad del mercado laboral se agravó después de que una encuesta privada realizada el martes señalara pérdidas de empleo, lo que reforzó las expectativas de una bajada de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

* En la sesión de la tarde, los rendimientos de la deuda a 10 años bajaron 5 puntos básicos al 4,059%, mientras que el retorno a 30 años cayó 4,7 puntos básicos, al 4,655%.

* Una subasta discreta de bonos a 10 años el miércoles provocó algunas ventas, lo que redujo brevemente la caída de sus rendimientos.

* En el extremo más corto de la curva, los rendimientos a dos años, que reflejan las expectativas de las tasas de interés, cayó 3,1 puntos básicos al 3,559%.

* En una conferencia sobre el mercado del Tesoro celebrada por la Fed de Nueva York, Bessent afirmó que el volumen de las subastas de cupones (bonos y letras del Tesoro que pagan intereses) se mantendrá sin cambios durante los próximos trimestres, lo que sugiere un suministro estable, que debería mantener elevados los precios de la deuda pública y bajos los rendimientos.

* Bessent también expresó su apoyo a las reformas para flexibilizar el coeficiente de apalancamiento suplementario de los bancos, que obliga a estos a mantener capital frente a las inversiones independientemente de su riesgo y, en la práctica, disuade a estas instituciones de mantener bonos del Tesoro.

* "Bessent no dijo nada realmente nuevo, pero sigue creando un ambiente alcista para los bonos, que están empujando los rendimientos a largo plazo hacia el extremo inferior de sus rangos recientes", afirmó Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial en Chicago.

* Los datos semanales de empleo de ADP del martes mostraron que los empleadores privados perdieron un promedio de 11.250 puestos de trabajo a la semana en las cuatro semanas que finalizaron el 25 de octubre. Dado que el mercado de bonos estadounidense permaneció cerrado el martes por el Día de los Veteranos, los inversores tuvieron la primera oportunidad de valorar los datos el miércoles.

* La curva de rendimientos se aplanó ligeramente, ya que el diferencial entre los retornos a dos y 10 años se redujo a 50,1 puntos básicos, desde los 52,3 puntos básicos del lunes.

* Según los cálculos de LSEG, los futuros de las tasas de interés en EEUU prevén una probabilidad del 65% de que se produzca un recorte de tipos el mes que viene, con unos 80 puntos básicos de relajación previstos para finales de 2026.

* Los responsables de política monetaria y los inversores llevan unas semanas a ciegas, ya que el cierre del Gobierno federal ha paralizado la publicación de datos.

* El Congreso avanza hacia la aprobación de un acuerdo de reapertura y los inversores esperan que las nóminas de septiembre puedan estar entre las primeras series de datos retrasados que se publiquen.

* Sin embargo, la Casa Blanca afirmó el miércoles que los informes sobre el empleo y la inflación de octubre podrían no publicarse nunca como consecuencia del cierre del Gobierno. (Reporte de Gertrude Chavez Dreyfuss (Nueva York) y Tom Westbrook (Singapur). Editado en español por Javier Leira y Daniela Desantis)