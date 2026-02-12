Precios caen más de US$1 por barril tras recorte de previsión de demanda de la AIE

Por Erwin Seba

HOUSTON, 12 feb (Reuters) -

Los precios del petróleo caían más de 1 dólar por barril el jueves, ya que los inversores daban mayor peso a la rebaja de la previsión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la demanda mundial de petróleo para 2026, ante la disminución del riesgo de ataques estadounidenses contra Irán.

* Los futuros del crudo Brent perdían 1,26 dólares, o un 1,82%, a 68,14 dólares el barril a las 1616 GMT. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cedía 1,24 dólares, o un 1,92%, a 63,39 dólares.

* La demanda mundial de petróleo aumentará a un ritmo más lento de lo previsto este año, dijo la AIE el jueves, al tiempo que proyectó un superávit considerable a pesar de los cortes de suministro que redujeron la oferta en enero.

* Los referenciales Brent y WTI revirtieron sus ganancias y se tornaron negativos tras el informe mensual de la AIE, luego de haber recibido apoyo previamente de la preocupación por el contexto entre Estados Unidos e Irán.

* "Simplemente se quedó sin fuerza", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group. "El mercado está redoblando la apuesta por la previsión de reducción de la demanda".

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles tras las conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que aún no habían llegado a un acuerdo definitivo sobre cómo avanzar con Irán, pero que las negociaciones con Teherán continuarían.

* Trump había dicho el martes que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio si no se llegaba a un acuerdo con Irán. Aún no se han anunciado la fecha y el lugar de la próxima ronda de conversaciones.

* El fuerte aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos había frenado las subidas iniciales de los precios. Las existencias aumentaron en 8,5 millones de barriles hasta los 428,8 millones de barriles la semana pasada, según la Administración de Información de Energía (EIA), superando con creces el aumento de 793.000 barriles previsto por los analistas en una encuesta de Reuters. (Reporte de Erwin Seba en Houston, Enes Tunagur en Londres, Sam Li y Lewis Jackson en Pekín. Editado en Español por Ricardo Figueroa)