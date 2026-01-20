Precios de bonos del Tesoro EEUU a largo plazo caen por amenaza arancelaria de Trump

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss, Tom Westbrook y Alun John

NUEVA YORK/LONDRES/SINGAPUR, 20 ene (Reuters) -

Los bonos del Tesoro estadounidenses a largo plazo enfrentaban una liquidación el martes, llevando los rendimientos a máximos de varios meses, ya que el mercado reaccionaba a turbulencias en la deuda del gobierno japonés y a la renovada amenaza del presidente Donald Trump de un enfrentamiento comercial con Europa por su propuesta de adquisición de Groenlandia.

* Los mercados estadounidenses respondían el martes a los acontecimientos del fin de semana -incluida la advertencia de Trump de que impondría un arancel adicional del 10% desde el 1 de febrero a las importaciones de varios países europeos a menos que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia- luego de que estuvieron cerrados el lunes por un festivo.

* Analistas dijeron que también se sumaban ventas significativas de bonos del gobierno japonés el martes, con efectos indirectos en los mercados estadounidenses y europeos, después de que la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la primera ministra Sanae Takaichi sacudió la confianza en la salud fiscal del país.

* El rendimiento de referencia de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó su nivel más alto desde finales de agosto, a 4,313%, y luego recortaba avances y subía 4,8 puntos básicos a 4,281%. Los rendimientos de los bonos se mueven de forma inversa a los precios.

* La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 30 años subía 7,4 puntos básicos, a 4,914%, tras alcanzar su nivel más alto desde principios de septiembre, a 4,948%. Se encaminan a su mayor alza diaria desde mediados de diciembre.

* En la parte delantera de la curva, el rendimiento de la deuda estadounidense a 2 años bajaba 1,5 puntos básicos, a 3,584%.

* Como resultado, la curva de rendimientos se empinaba el martes, con el diferencial entre los rendimientos a dos años y a 10 años ampliándose hasta 70,9 puntos básicos, la mayor diferencia en aproximadamente dos semanas. La curva se situaba por última vez en 68,5 puntos básicos, frente a los 63,3 puntos básicos del viernes pasado.

* La última escalada de las tensiones comerciales también provocaba amplias ventas del dólar y de las acciones de Wall Street, en un movimiento que recuerda a la crisis de confianza en los activos estadounidenses del año pasado tras el anuncio del "Día de la Liberación" de Trump.

* La Reserva Federal, por su parte, se reunirá la próxima semana para decidir sobre la política monetaria y los participantes del mercado esperan que el banco central mantenga las tasas de interés estables en el rango objetivo del 3,5%-3,75%.

* El martes, los futuros de las tasas de interés de Estados Unidos preveían una relajación de sólo 47 puntos básicos este año, es decir, menos de dos recortes de 25 puntos básicos cada uno. A finales de diciembre eran 53 puntos básicos. (Reporte de Tom Westbrook y Rae Wee en Singapur; Alun John en Londres y Gertrude Chavez-Dreyfuss en Nueva York; editado en español por Carlos Serrano y Ricardo Figueroa)