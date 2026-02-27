Precios de bonos del Tesoro EEUU suben por demanda de refugio, retorno a 10 años cae a menos de 4%

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 27 feb (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense subían el viernes, impulsados por la demanda de activos de refugio, ya que los inversores seguían nerviosos por la tensión geopolítica en Oriente Medio, mientras que una venta masiva en Wall Street frenaba aún más el apetito por el riesgo.

* El rendimiento de la deuda de referencia a 10 años, que se mueve de forma inversa a los precios, caía a menos del 4% por primera vez desde finales de noviembre, mientras que los retornos en la parte media de la curva —bonos a cinco y siete años— también tocaban mínimos de varios meses.

* Datos que mostraron que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en enero redujeron brevemente las ganancias de los precios de los bonos del Tesoro, pero la tendencia general sigue siendo la compra de deuda pública estadounidense.

* Los inversores siguen preocupados por Irán. Estados Unidos e Irán avanzaron el jueves en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, pero las horas de negociación terminaron sin que se vislumbre ningún avance que pueda evitar posibles ataques estadounidenses tras un enorme despliegue militar.

* Ambas partes tienen previsto reanudar las negociaciones poco después de las consultas en las capitales de sus países, y las discusiones a nivel técnico están programadas para la próxima semana en Viena, dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi.

* A última hora de la mañana, el rendimiento de referencia a 10 años caía 4,2 puntos básicos, a 3,975%, tras haber alcanzado su nivel más bajo desde finales de noviembre. En el mes, el rendimiento se hundía 27 puntos básicos, camino a su mayor baja mensual en un año.

* Los retornos a 30 años también tocaron un mínimo de cuatro meses, y cotizaban en 4,637% con una baja de 3,2 puntos básicos. En febrero, perdían 24 puntos básicos, en el que sería su mayor descenso mensual desde febrero de 2025.

* Los rendimientos a cinco años cedían 4,9 pb, a 3,534%. En el mes, los rendimientos se desplomaban 26 pb, su mayor caída mensual desde agosto.

* Los rendimientos a siete años bajaban 5 pb, a 3,735%. Este mes han caído 28 pb, su mayor retroceso mensual en un año.

* En el extremo inicial de la curva, el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas, descendía 4 pb, a 3,408%. A principios de la sesión, tocó su mínimo de 10 días y, en el mes, bajaba 12 pb, encaminándose hacia la mayor merma mensual desde noviembre.

* La curva de rendimiento se aplanaba ligeramente, con la diferencia entre los rendimientos a dos y diez años en 56,6 puntos básicos frente a los 57,2 puntos básicos del jueves por la noche. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss. Edición de Rod Nickel; Editado en español por Ricardo Figueroa)