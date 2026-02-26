Precios de bonos en EEUU suben gracias a la compra de activos para refugio

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 26 feb (Reuters) -

Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el jueves gracias a algunas compras de activos para refugio, ya que los inversores se mostraron nerviosos por la tensión con Irán, aun más, por los riesgos económicos de la inteligencia artificial.

Las acciones de empresas de software se han visto afectadas en las últimas semanas por el temor a que la IA pueda destruir los modelos de negocio establecidos.

Los inversores también temen que la IA pueda eliminar millones de empleos informáticos, reducir el gasto de los consumidores e incluso llevar a la economía mundial a una deflación.

El rendimiento de referencia a 10 años, que se mueve inversamente a los precios, cayó a un mínimo de tres meses, mientras que los rendimientos a 30 años bajaron a un mínimo de más de una semana.

"Estamos escuchando más sobre el potencial impacto negativo de la IA en ciertos sectores y lo que esto podría significar en el futuro", dijo Kevin Flanagan, jefe de estrategia de renta fija en WisdomTree.

En el muy corto plazo, Irán también es una preocupación persistente para los inversores en bonos.

Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones a través de intermediarios en Ginebra sobre su larga disputa nuclear para evitar un conflicto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó una enorme movilización militar en la región.

Irán, que dice que su programa nuclear es pacífico, ha aceptado en principio limitar sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones, pero rechaza vincular las conversaciones a otras cuestiones.

"Hay cierto temor aquí por lo que está sucediendo con Irán", dijo Stan Shipley, estratega de renta fija de Evercore ISI. "La pregunta es: ¿Vamos a entrar en guerra con Irán? Por lo tanto, hay cierta huida hacia la seguridad".

En las operaciones de la tarde, el rendimiento de referencia a 10 años cayó 3,2 puntos básicos (pb), al 4,016%, después de haber alcanzado previamente su nivel más bajo desde finales de noviembre, del 4,014%.

"El entorno macroeconómico no favorece un rendimiento a 10 años del 4% o inferior", dijo Flanagan de WisdomTree. "Algunos datos macroeconómicos han sido positivos, y las minutas de la Fed de hace una semana mostraron que la Fed se encuentra al final de este ciclo de tasas o cerca de él".

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 30 años tocaron un mínimo de más de una semana, y cayeron por última vez 2,8 puntos básicos, a 4,666%. .

En el extremo inicial de la curva, el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas, disminuyó 2,7 puntos básicos, a 3,444%.

El jueves, el Tesoro estadounidense también vendió US$44.000 millones en bonos a siete años, y el resultado estuvo aproximadamente en línea con las expectativas. La subasta se liquidó al 3,790%, prácticamente igualando la tasa esperada al cierre de la subasta. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss, edición en español de Javier López de Lérida)