Precios de bonos en eeuu suben levemente gracias a la compra de activos para refugio

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 26 feb (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense subían ligeramente el jueves ‌gracias a algunas compras ‌de ⁠activos para refugio, ya que los inversores se mostraron nerviosos por la tensión con Irán y descontaban que la Reserva Federal mantendrá las ​tasas de ⁠interés ⁠estables al menos durante la primera mitad del año.

Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones ​a través de intermediarios en Ginebra sobre su larga disputa nuclear para evitar un ‌conflicto, después de que el presidente estadounidense, Donald ​Trump, ordenó una enorme movilización militar en ​la región.

Irán, que dice que su programa nuclear es pacífico, ha aceptado en principio limitar sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones, pero rechaza vincular las conversaciones a otras cuestiones.

"Hay cierto temor aquí por lo que está sucediendo con Irán", dijo Stan ​Shipley, estratega de renta fija de Evercore ISI. "La pregunta es: ¿vamos a entrar en guerra con Irán? Por lo ⁠tanto, hay cierta huida hacia la seguridad".

Al mismo tiempo, los inversores en bonos siguieron anticipando un ritmo más ‌gradual de la relajación monetaria de la Reserva Federal en 2026, tras los últimos datos que muestran una economía más estable y que probablemente evitará la recesión este año y el próximo.

Los datos económicos del jueves respaldaron esa percepción. Las solicitudes iniciales de ayudas por desempleo estatales aumentaron 4.000, a un total desestacionalizado de 212.000 para la semana al ‌21 de febrero, según los datos. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 215.000 ⁠solicitudes.

A última hora de la mañana en Nueva York, el retorno referencial a ‌10 años caía 3,2 puntos básicos, al 4,016%, mientras que el ⁠de 30 años bajaba 2,2 puntos básicos, al 4,672%.

En ⁠el extremo inicial de la curva, el rendimiento a dos años , que refleja las expectativas de tasas, cedía 2,5 puntos básicos, al 3,446%.

La curva de rendimiento se aplanaba ligeramente durante la jornada, y la diferencia entre las tasas a dos y ‌10 años se reducía a 56 pb ​desde 57,9 pb del miércoles. La curva se ha ido aplanando, un movimiento en el que la rentabilidad a corto plazo sube en relación con la de más largo plazo, en 11 de las últimas ‌12 sesiones. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss, edición en español de Javier López de Lérida)