Precios de casas en EEUU anotan en octubre su menor alza desde 2012: datos del Gobierno

30 dic (Reuters) - Los precios de la vivienda en Estados Unidos subieron en octubre al ritmo anual más lento en más de 13 años, mostraron el martes datos del Gobierno, en una señal de mejora de la asequibilidad en el mercado, en dificultades desde hace tiempo.

La Agencia Federal de Financiación de la Vivienda indicó que los precios de las casas aumentaron un 1,7% respecto al año anterior en octubre, tras haberse incrementado en un 1,8% revisado al alza en septiembre. Se trata del menor aumento anual desde marzo de 2012, cuando los precios empezaron a subir tras cinco años de caída provocada por la crisis financiera mundial.

A nivel regional, las variaciones anuales de los precios oscilaron entre una caída del 0,7% en la parte baja del Medio Oeste y un aumento del 5,3% en la región del Atlántico Medio.

Los aumentos del precio de la vivienda son ahora una fracción de lo que fueron durante e inmediatamente después de la pandemia del COVID-19, cuando las políticas generalizadas de trabajo desde casa llevaron al mercado inmobiliario a un frenesí y dispararon los precios a tasas anuales cercanas al 20%.

Mensualmente, los precios de la vivienda en Estados Unidos subieron un 0,4% en octubre, tras un descenso revisado a la baja del 0,1% en septiembre. (Reporte de Dan Burns; editado en español por Carlos Serrano)