Precios de exportación de nueva cosecha de colza ucraniana suben por temor a menor producción, dice sindicato

Por Pavel Polityuk

KIEV, 25 feb (Reuters) - Los precios indicativos de exportación de la cosecha de colza de Ucrania para 2026 ‌han subido a entre 530 ‌y ⁠540 dólares por tonelada CPT con entrega en julio-agosto, desde los 510-520 dólares registrados un mes antes, ya que los problemas climáticos podrían reducir ​la cosecha, informó ⁠el miércoles ⁠el sindicato de agricultores UAC.

Ucrania, uno de los principales productores y exportadores europeos de ​colza, cosechó alrededor de 3,7 millones de toneladas de colza en 2024. La cosecha ‌cayó a 3,3 millones de toneladas en 2025, debido ​principalmente a las condiciones meteorológicas desfavorables.

La ​UAC, el mayor sindicato de agricultores del país, dijo en su informe semanal que Ucrania podría cosechar menos colza este año, ya que las condiciones meteorológicas desfavorables podrían dañar importantes extensiones de cultivos.

La colza de invierno constituye tradicionalmente la base de la producción de colza de Ucrania. Se siembra ​en otoño y se cosecha en primavera del año siguiente.

Ucrania ha sembrado aproximadamente 1,1 millones de hectáreas de colza de ⁠invierno para la cosecha de 2026, pero las heladas extremas de enero y febrero podrían dañar hasta 300.000 hectáreas ‌de cultivos, según las previsiones de la UAC.

"Esto es mucho para la colza, y la superficie podría reducirse a menos de 1 millón de hectáreas, y no está muy claro qué pasará con el rendimiento. No cosecharemos mucha colza esta temporada", dijo la UAC.

Los meteorólogos estatales dijeron el martes que, a fecha de 10 de febrero, las condiciones meteorológicas para los ‌cultivos de invierno en Ucrania habían sido satisfactorias desde el comienzo del invierno.

Señalaron que no se ⁠había detectado ninguna muerte o daño significativo en las plantas, pero añadieron que los ‌días 13 y 14 de febrero se tomarían muestras para comprobar el ⁠rebrote de los cultivos de invierno.

La colza, cuya mayor parte ⁠se exporta al comienzo de la temporada en otoño y principios de invierno en el hemisferio norte, se vende actualmente a 560-585 dólares por tonelada métrica CPT Mar Negro.

La consultora APK-Inform dijo que había revisado a la baja la previsión de la cosecha de colza ‌de Ucrania para 2026, de 3,9 millones de ​toneladas un mes antes a 3,7 millones de toneladas.

La consultora prevé que las exportaciones de colza alcancen los 2,7 millones de toneladas en la temporada 2026/27 (julio-junio), frente a la previsión anterior de casi 3 millones de ‌toneladas. (Reporte de Pavel Polityuk; edición de Philippa Fletcher; Editado en Español por Ricardo Figueroa)