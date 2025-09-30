Precios de exportación del maíz ucraniano podrían subir en octubre por retraso de cosecha: sindicato

KIEV, 30 sep (Reuters) - Los precios de exportación del maíz ucraniano podrían subir bruscamente en octubre debido a la escasez de grano provocada por los retrasos en la cosecha y los cuantiosos contratos de exportación, dijo el martes el sindicato de productores UAC.

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores mundiales de maíz, pero una primavera fría y un otoño húmedo retrasaron el desarrollo del cultivo, demorando la cosecha al menos dos semanas.

"Los comerciantes buscan maíz, pero ¿dónde pueden conseguirlo cuando la cosecha no ha hecho más que empezar?", dijo en un informe el UAC, el principal sindicato de agricultores de Ucrania.

PRECIOS CAERÍAN TRAS TOCAR MÁXIMO EN OCTUBRE

Los datos del Ministerio de Economía indicaban que los agricultores habían cosechado 900.000 toneladas métricas de maíz del 4,7% de la superficie sembrada hasta el 25 de septiembre.

La UAC dijo que los precios de exportación del maíz podrían subir hasta los US$230-235 por tonelada a portes pagados al (CPT) mar Negro a finales de octubre, desde los US$213 actuales.

Señaló que la cosecha principal comenzaría entre el 10 y el 15 de octubre, pero que la ola de frío y la lluvia que se esperan también podrían tener un impacto negativo.

El sindicato afirmó que, tras la subida de precios de octubre, los precios de exportación del maíz empezarían a retroceder en noviembre, hasta situarse entre US$215 y US$220 por tonelada CPT, presionados por una cosecha abundante.

La consultora APK-Inform elevó considerablemente a principios de mes su previsión de cosecha de cereales en Ucrania para 2025, tras una producción de maíz y trigo superior a la prevista.

La consultora afirmó que Ucrania puede cosechar 30,3 millones de toneladas de maíz en 2025, frente a los 26,9 millones de toneladas de 2024. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)