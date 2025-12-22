Precios de exportación del trigo ruso bajan por debilitamiento de la demanda, según analistas

MOSCÚ, 22 dic (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso han bajado ligeramente debido a la ralentización de la demanda antes de las vacaciones, según los analistas.

El precio del trigo ruso con un contenido de proteína del 12,5% para entrega franco a bordo (FOB) a finales de enero o principios de febrero era de 227 dólares la tonelada métrica a finales de la semana pasada, 1 dólar menos que la semana anterior, según Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

La consultora Sovecon estimó el precio del trigo ruso con un contenido proteínico del 12,5% entre 228 y 230 dólares la tonelada FOB, el mismo nivel que una semana antes.

Sovecon mantuvo su evaluación de las exportaciones de trigo en diciembre en 3,9 millones de toneladas, frente a los 3,4 millones de toneladas de diciembre pasado.

IKAR cree que las exportaciones de trigo en diciembre podrían alcanzar los 4,5 millones de toneladas o más, dados los envíos más activos de la semana pasada.

Sovecon dijo el jueves que había elevado su previsión de producción rusa de trigo para 2025 en 0,2 millones de toneladas, hasta 88,8 millones de toneladas.

Se espera que Rusia coseche 137 millones de toneladas de grano en 2025, ligeramente por encima de la previsión anterior de 135 millones de toneladas, incluidos 90 millones de toneladas de trigo, según dijeron funcionarios del gobierno la semana pasada.

Los datos del Ministerio de Agricultura de finales de la semana pasada mostraban que la cosecha de 2025 se ha completado en Rusia en el 97,5% de la superficie sembrada.

