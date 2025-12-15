Precios de exportación del trigo ruso suben por la demanda persistente

MOSCÚ, 15 dic (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso siguieron subiendo la semana pasada por una demanda persistente, y analistas dijeron que las heladas que han llegado a la parte europea del país no han afectado aún al estado de los cultivos.

El precio del trigo ruso con un 12,5% de contenido proteínico para entrega franco a bordo (FOB) a finales de enero - principios de febrero era de US$228 la tonelada métrica a finales de la semana pasada, US$0,5 más que la semana anterior, dijo Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

La consultora Sovecon estimó el precio del trigo ruso con un contenido proteínico del 12,5% entre US$228 y US$230 la tonelada FOB, frente a los US$227 a US$228 la tonelada FOB de la semana anterior.

Sovecon estima las exportaciones de trigo en diciembre en 3,9 millones de toneladas, más que 3,4 millones del año pasado.

IKAR cree que las exportaciones de trigo en diciembre pueden caer bajo su previsión de 4,5 millones de toneladas de la semana pasada, sobre todo dadas las difíciles condiciones meteorológicas en los puertos del sur.

Las temperaturas bajo cero que azotaron la parte europea del país la semana pasada no tuvieron un impacto negativo en los cultivos de las principales regiones productoras de trigo, según Rylko.

Señaló que las regiones orientales y nororientales de la parte europea de Rusia sufrieron las heladas más severas, donde los cultivos ya están protegidos por la capa de nieve. (Reportaje de Olga Popova; Editado en español por Juana Casas)