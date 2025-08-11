Precios de exportación del trigo ruso suben, se espera que volúmenes de agosto casi se dupliquen

MOSCÚ, 11 ago (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso subieron la semana pasada, ya que algunos agricultores decidieron no vender y esperar precios más altos en medio de una demanda bastante fuerte de los exportadores.

Al mismo tiempo, los analistas creen que los volúmenes de exportación en agosto casi se duplicarán con respecto a julio, ya que se ha completado más de la mitad de la recogida de la nueva cosecha.

El precio del trigo ruso con un 12,5% de contenido proteínico para entrega franco a bordo (FOB) a principios de septiembre era de US$239 por tonelada a finales de la semana pasada, US$3 más que la semana anterior, según Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

Según Rylko, la subida de precios se debe a la reticencia de los agricultores, sobre todo de las regiones meridionales, que casi han terminado la cosecha de trigo, a vender a los precios actuales. Esto está motivado en parte por el deterioro de las perspectivas de las cosechas tardías en estas regiones, debido a las difíciles condiciones meteorológicas.

"Además, todo el mundo puede ver que no hay mucho trigo de alta calidad en el Viejo Continente esta temporada", señaló.

La consultora Sovecon estimó las ofertas en US$237-239 por tonelada, frente a los US$237-240 de la semana anterior.

Sovecon estima las exportaciones de trigo en agosto en 3,8 millones de toneladas, frente a los 2 millones de julio. Un año antes, en agosto, las exportaciones ascendieron a 5,7 millones.

IKAR espera que las exportaciones de trigo alcancen este mes los 3,5 millones de toneladas, frente a los 1,8 millones de julio.

Los analistas de Rusagrotrans esperan que las exportaciones de trigo en agosto ronden los 3,55 millones de toneladas.

La semana pasada, IKAR elevó en 0,5 millones de toneladas sus previsiones de cosecha y exportación de trigo para 2025.

El Ministerio de Agricultura ruso sigue previendo una cosecha de cereales de 135 millones de toneladas en 2025, según declaró la semana pasada la ministra, Oksana Lut. Rusia ya ha cosechado más de 60 millones de toneladas de grano en el 40% de las zonas previstas.

Las lluvias de las dos próximas semanas en el centro de Rusia dificultarán la cosecha y pueden perjudicar la calidad del trigo. En las regiones meridionales sigue haciendo un calor anormal, según Rusagrotrans.

Sovecon también señala tiempo lluvioso en los Urales y Siberia.

(Reporte de Olga Popova; editado en español por Juana Casas)