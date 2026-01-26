Precios de exportación trigo ruso suben mientras persiste el mal tiempo en puertos del Mar Negro

MOSCÚ, 26 ene (Reuters) - Los precios de exportación del trigo ruso subieron por segunda semana consecutiva debido ⁠al persistente mal tiempo en ⁠los puertos del Mar Negro que, según los analistas, seguirá frenando los envíos

El precio del trigo ruso con un 12,5% de ⁠contenido proteínico para ‌entrega ​franco a bordo (FOB) a principios de marzo era de US$229,0 la ​tonelada métrica a finales de la semana pasada, 1,50 dólares más que ‌la semana anterior, según Dmitry Rylko, director ‌de la consultora IKAR

"Vemos un ​fortalecimiento gradual de los precios FOB causado por unas condiciones meteorológicas muy severas en el Mar Negro y una reducción de los envíos de exportación", dijo Rylko

"El tiempo está batiendo todos los récords de enero. Más de la mitad de los días de este mes tendrán mal tiempo, frente a un máximo de 8-9 días habitualmente ⁠en enero"

IKAR prevé unas exportaciones de trigo en enero inferiores a los 3 millones de ​toneladas, como se esperaba una semana antes

"Hasta ahora, (el volumen de las exportaciones de enero) se dirige con paso firme hacia los 2,5 millones de toneladas", dijo Rylko

Sovecon estimó el precio del mismo tipo de trigo ruso en US$228-230 la tonelada FOB, frente a los 226-228 dólares de finales de la semana ⁠anterior

La agencia mantuvo su previsión de exportaciones de trigo en enero en 3 ​millones de toneladas

El frío ha continuado en el centro de Rusia y en la región del Volga, pero la importante capa de nieve está mitigando el posible impacto negativo ‍del frío en los cultivos de invierno, dijo Rylko

Señaló que la posible pérdida de la capa de nieve en el sur del país la próxima semana y la brotación de la vegetación es motivo de mucha mayor preocupación

Sovecon dijo el 22 de ​diciembre que podría recortar su previsión para la cosecha rusa de trigo de 2026 de 83,8 millones de toneladas si la ola de frío en todo el país persiste durante una semana ‍o más

