Precios de exportaciones industriales bajan un 0,2% en septiembre y los de importaciones caen un 1,7%

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales bajó un 0,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, la misma tasa que en agosto, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada de septiembre, los precios de exportación encadenan dos meses consecutivos de descensos interanuales.

En lo que respecta a los precios de importación de los productos industriales, éstos retrocedieron un 1,7% interanual en septiembre, moderando en siete décimas el descenso del mes anterior (-2,4%).

Con esta caída, los precios de importación de los productos industriales suman seis meses consecutivos de tasas negativas.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), los precios de exportación de los productos industriales bajaron un 0,4% tras abaratarse la producción y distribución de energía eléctrica un 9,1% respecto al mes anterior.

En el caso de los precios de importación, en septiembre registraron un descenso mensual del 0,3% por los menores costes de las coquerías y refino de petróleo (-1,5%) y de la extracción de crudo y gas natural (-1,3%), entre otros factores.

