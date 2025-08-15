Precios de importación EEUU repuntan en julio por el encarecimiento de los bienes de consumo

WASHINGTON, 15 ago (Reuters) - Los precios de las importaciones estadounidenses repuntaron en julio, impulsados por el aumento de los costes de los bienes de consumo, el último indicio de que la inflación estaba a punto de repuntar debido a los aranceles.

Los precios de las importaciones aumentaron un 0,4% el mes pasado, tras una caída del 0,1% revisada a la baja en junio, según informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que los precios de importación, que excluyen los aranceles, se mantendrían sin cambios tras el aumento del 0,1% registrado en junio.

Aunque los precios de importación no incluyen los aranceles, las elevadas lecturas sugieren que las naciones exportadoras no están recortando los precios para compensar el impacto de los mayores costes de los aranceles sobre los consumidores.

En los 12 meses transcurridos hasta julio, los precios de importación bajaron un 0,2%, tras caer un 0,5% en junio.

Los datos de precios a la producción del jueves mostraron un aumento de los precios de los bienes, excluidos los componentes volátiles de los alimentos y la energía, lo que reforzó las expectativas de los economistas de que la inflación al consumo se aceleraría en los próximos meses, a pesar de lo que hasta ahora ha sido una moderada repercusión de los aranceles.

Los precios de los combustibles importados aumentaron un 2,7% en julio, tras subir un 0,8% en junio. Los precios de los alimentos disminuyeron un 0,1% tras caer un 1,3% el mes anterior. Excluidos los combustibles y los alimentos, los precios de importación avanzaron un 0,3%. Los precios de importación subyacentes bajaron un 0,1% en junio. En los 12 meses transcurridos hasta julio, aumentaron un 0,8%.

Esto refleja en parte la debilidad del dólar frente a las monedas de los principales socios comerciales de Estados Unidos. El dólar, ponderado en función del comercio, ha bajado un 6,7% este año.

Los precios de los bienes de consumo importados, excluidos los vehículos de motor, aumentaron un 0,4% el mes pasado, tras subir un 0,1% en junio. Los precios de los bienes de capital importados aumentaron un 0,1%, mientras que los de los vehículos de motor, piezas y motores disminuyeron un 0,2%. (Reportaje de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)