Precios de importación EEUU se mantienen sin cambios en diciembre a nivel interanual

WASHINGTON, 10 feb (Reuters)

Los precios de importación de Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en términos interanuales en diciembre, tras caer un 0,1% en noviembre, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

El cierre de la Administración federal el año pasado impidió la recopilación de datos de la encuesta de octubre, lo que provocó que la BLS no publicara las variaciones mensuales de los precios de importación de octubre y noviembre. Los precios de importación avanzaron un 0,1% intermensual en diciembre.

La BLS también se saltó la publicación de un comunicado de prensa detallado debido al apretado calendario de publicaciones tras el cierre de 43 días. Sin embargo, señaló que el reciente cierre de tres días no había afectado a la recopilación de datos para los índices de precios. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)