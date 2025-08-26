Precios de la vivienda de EEUU por debajo de lo previsto en junio- S&P CaseShiller
Por Lynx Insight Service El precio de la vivienda de Estados Unidos cayó un 0,3% en términos ajustados mensuales en junio, según el índice S&P CaseShiller publicado el martes.
Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 0,2% en junio.
La variación de mayo es idéntica a la experimentada en junio.
Los índices de precios de la vivienda S&P CoreLogic Case-Shiller, un importante barómetro para los precios de los inmuebles residenciales en Estados Unidos, siguen los cambios en el valor de los inmuebles residenciales en 20 regiones metropolitanas.
Por su parte, el indicador interanual subió un 2,1% en junio.
En mayo el índice interanual había mostrado un aumento del 2,8%.
