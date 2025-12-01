Precios de los bonos en EEUU caen por las ventas en Japón, acuerdo de Merck pesa en el mercado

(Actualiza cotizaciones)

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 1 dic (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense caían el lunes, presionados por la debilidad de la deuda pública japonesa y europea tras comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien señaló que las condiciones se estaban alineando para una posible alza de tasas.

* En los mercados de renta fija, los rendimientos suben cuando caen los precios.

* Ueda dijo el lunes que el Banco de Japón consideraría los "pros y los contras" de subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, el indicio más claro hasta ahora de que podría haber un alza este mes.

* Cuando los rendimientos de la deuda pública japonesa (JGB) suben como consecuencia de un alza de tasas, los inversores japoneses tienen menos incentivos para comprar bonos extranjeros y más razones para traer dinero a casa. Japón es también el mayor poseedor no estadounidense de bonos del Tesoro, con aproximadamente 1,2 billones de dólares en deuda pública estadounidense.

* "Japón dejó claro que subirá las tasas de interés para respaldar su moneda. Por lo tanto, dada su tenencia de bonos del Tesoro, esto influye en Estados Unidos", dijo Stan Shipley, estratega de renta fija de Evercore ISI en Nueva York.

* "Y si Japón no vende bonos del Tesoro, aumentará su estructura de tasas, alentando a los inversores de allí no a comprar bonos estadounidenses, sino a comprar bonos japoneses", añadió.

* Los rendimientos japoneses a dos años, los más sensibles al tipo de interés oficial del Banco de Japón, superaron el 1% el lunes por primera vez desde 2008, mientras que los rendimientos a 10 años alcanzaron máximos de 17 años.

* Las ventas masivas de bonos del Tesoro se aceleraron con el repunte de las emisiones de bonos corporativos estadounidenses, encabezadas por Merck, con un acuerdo de bonos corporativos por $8.000 millones de dólares, dijo un analista. Los operadores de Wall Street suelen cubrir las operaciones de bonos corporativos vendiendo bonos del Tesoro para bloquear los costos de endeudamiento antes de la emisión.

* Una vez fijados los precios de los bonos y vendidos, los agentes deshacen esas coberturas y vuelven a comprar bonos del Tesoro, lo que puede invertir parte de la presión alcista sobre los rendimientos.

* Sin embargo, el calendario y la escala de los flujos de emisión a menudo amplifican la volatilidad intradía, especialmente cuando se superponen a cambios macroeconómicos más amplios, como el giro de la política monetaria del Banco de Japón.

* En las operaciones de la tarde, el retorno de los bonos del Tesoro a 10 años subía 7,7 puntos básicos, a un 4,096%, registrando su mayor incremento diario desde aproximadamente mediados de julio. El rendimiento a 30 años aumentaba 7,3 puntos básicos, a un 4,744%, el mayor incremento diario desde el 11 de julio.

* El rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, ganaba 4,3 puntos básicos al 3,534%, su mayor avance diario desde fines de octubre.

* El diferencial entre los rendimientos estadounidenses a dos años y a 10 años se ampliaba a 56,1 puntos básicos, la brecha más amplia en una semana, desde los 51,8 puntos básicos del viernes. La curva se situaba en 55,5 puntos básicos.

(Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; edición en español de Javier López de Lérida y Daniela Desantis)