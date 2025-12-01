Precios de los bonos en EEUU caen por las ventas en Japón y la presión de emisiones corporativas

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 1 dic (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense caían el lunes, presionados por la debilidad de la deuda pública japonesa y europea tras comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien señaló que las condiciones se estaban alineando para una posible alza de tasas.

* En los mercados de renta fija, los rendimientos suben cuando caen los precios.

* Ueda dijo el lunes que el Banco de Japón consideraría los "pros y los contras" de subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, el indicio más claro hasta ahora de que podría haber un alza este mes.

* "El comentario de Ueda provocó una venta global", dijo Tom di Galoma, director gerente de tasas y operaciones de Mischler Financial. "No hay muchas razones para tener bonos ahora mismo".

* Cuando los rendimientos de la deuda pública japonesa (JGB) suben como consecuencia de un alza de tasas, los inversores japoneses tienen menos incentivos para comprar bonos extranjeros y más razones para traer dinero a casa. Japón es también el mayor poseedor no estadounidense de bonos del Tesoro.

* Los rendimientos japoneses a dos años, los más sensibles al tipo de interés oficial del Banco de Japón, superaron el 1% el lunes por primera vez desde 2008, mientras que los rendimientos a 10 años alcanzaron máximos de 17 años.

* Las ventas masivas de bonos del Tesoro se aceleraron con el repunte de las emisiones de bonos corporativos estadounidenses, encabezadas por Merck. Los operadores de Wall Street suelen cubrir las operaciones de bonos corporativos vendiendo bonos del Tesoro para bloquear los costos de endeudamiento antes de la emisión.

* Una vez fijados los precios de los bonos y vendidos, los agentes deshacen esas coberturas y vuelven a comprar bonos del Tesoro, lo que puede invertir parte de la presión alcista sobre los rendimientos.

* Sin embargo, el calendario y la escala de los flujos de emisión a menudo amplifican la volatilidad intradía, especialmente cuando se superponen a cambios macroeconómicos más amplios, como el giro de la política monetaria del Banco de Japón.

* El retorno de los bonos del Tesoro a 10 años subía 7,3 puntos básicos, a un 4,092%, mientras que el de dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, ganaba 4,3 puntos básicos al 3,534%. El rendimiento a 30 años aumentaba 7,4 puntos básicos, a un 4,745%.

* El diferencial entre los rendimientos estadounidenses a dos años y a 10 años se ampliaba a 56,1 puntos básicos, desde los 51,8 puntos básicos del viernes. (Reporte de Gertrude Chavez-Dreyfuss; edición en español de Javier López de Lérida)