Precios de los fertilizantes suben a medida que se intensifica el conflicto con Irán

2 mar (Reuters) -

Algunos precios de fertilizantes se dispararon tras el impacto del creciente conflicto en Oriente Medio sobre los suministros que atraviesan el estrecho de Ormuz, informaron analistas a Reuters el lunes.

El precio de la urea, un fertilizante seco nitrogenado para cultivos que se fabrica generalmente a partir de gas natural, subió hasta un 13%, pasando de US$485-490 por tonelada a US$550 en el productor Egipto, según Chris Lawson, de la consultora metalúrgica CRU Group. "Se esperan más alzas", señaló.

El aumento del precio también se reflejó en las importaciones a Norteamérica, según el analista Josh Linville, de StoneX, con un incremento de unos US$77, a US$606, en la zona portuaria de Nueva Orleans.

Qatar, Arabia Saudita e Irán, tres de los 10 principales exportadores de urea del mundo, realizan sus envíos a través del estrecho de Ormuz, abasteciendo a un mercado global que ya se enfrenta a una escasez de suministros debido a la falta de gas natural barato procedente de Rusia para los fabricantes europeos, según Linville.

"El mundo ya tiene problemas con el nitrógeno y acaba de recibir un golpe enorme en el peor momento del año", añadió.

Los agricultores del centro de Norteamérica aún pueden recibir urea enviada desde el Golfo Pérsico, pero los dos meses que transcurren desde la carga hasta la llegada al Medio Oeste significan que cualquier cierre prolongado del estrecho retrasará el fertilizante demasiado como para que los agricultores puedan utilizarlo en esta temporada de siembra, dijo Linville.

Si los precios siguen subiendo, podría resultar inasequible para los agricultores, muchos de los cuales ya preveían pérdidas en la cosecha de este año. (Reporte de Tristan Veyet en Gdansk y Ed White en Winnipeg; Editado en español por Javier Leira)