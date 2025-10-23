Precios de petróleo suben casi 3% en Asia tras nuevas sanciones de EEUU a Rusia

Los precios del petróleo se dispararon casi 3% el jueves en los mercados de Asia, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera sanciones contra las dos mayores empresas petroleras de Rusia.

Hacia las 00:45 GMT, el barril de West Texas Intermediate subía 2,87% a US$60,18 y el de Brent aumentaba 2,81% a US$64,35.

Trump anunció las sanciones el miércoles en Washington tras reclamar que sus conversaciones con su colega ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania "no van a ningún lado".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a los aliados de Estados Unidos a unirse a las sanciones.

"Esta decisión pone de manifiesto las razones por las cuales Estados Unidos reconstituyó sus reservas estratégicas a principios de la semana: el gobierno considera claramente que los precios del petróleo están en un nivel (...) lo suficientemente bajo como para adoptar políticas que podrían alterar la oferta mundial", observó Kyle Rodda, analista de la firma Capital.com.

