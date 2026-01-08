Precios de producción de la eurozona suben un 0,5% en noviembre, por encima de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* Los precios de producción de la eurozona aumentaron un 0,5% frente al mes anterior en noviembre, lo que supone un nivel más alto de lo previsto por los economistas, según dijo el jueves el instituto europeo de estadísticas Eurostat.

* En octubre, el índice de precios de producción mostró un aumento del 0,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas habían pronosticado que los precios mayoristas subirían un 0,2% en noviembre.

* En términos interanuales, los precios de producción cayeron un 1,7%, tras un descenso del 0,5% en octubre.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra bajaría un 1,9% en noviembre.