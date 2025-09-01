LA NACION

Precios de vivienda en Reino Unido suben un 2,1% en agosto-Nationwide

Por Lynx Insight Service

* Los precios de las viviendas en Reino Unido subieron un 2,1% en términos interanuales en agosto, según informó la sociedad hipotecaria Nationwide el lunes.

* El dato de julio había mostrado una variación del +2,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,8% en agosto.

* En comparación con el mes anterior, los precios cayeron un 0,1%, después de que el dato de julio se revisara a la baja para mostrar una variación del 0,5% en lugar del 0,6% calculado inicialmente.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra mensual subiría un 0,2% en agosto.

