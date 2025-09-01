1
Precios de vivienda en Reino Unido suben un 2,1% en agosto-Nationwide
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* Los precios de las viviendas en Reino Unido subieron un 2,1% en términos interanuales en agosto, según informó la sociedad hipotecaria Nationwide el lunes.
* El dato de julio había mostrado una variación del +2,4%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 2,8% en agosto.
* En comparación con el mes anterior, los precios cayeron un 0,1%, después de que el dato de julio se revisara a la baja para mostrar una variación del 0,5% en lugar del 0,6% calculado inicialmente.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra mensual subiría un 0,2% en agosto.