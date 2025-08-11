Precios del cobre operan estables mientras ceden preocupaciones sobre suministro

Por Polina Devitt

LONDRES, 11 ago (Reuters) - Los precios del cobre operaban estables el lunes, después de que Chile permitió la reanudación de los trabajos en la mina El Teniente de Codelco y mientras el mercado espera más pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.

* A las 0934 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,1%, a US$9756 la tonelada. El contrato subió un 1,4% la semana pasada.

* Codelco anunció que los reguladores estatales chilenos aprobaron la reapertura de las partes de la mina El Teniente no afectadas por el derrumbe del 31 de julio, en el que murieron seis trabajadores.

* En cuanto al consumo, los precios al productor chinos cayeron más de lo previsto en julio, mientras que los precios al consumo se mantuvieron sin cambios, lo que pone de manifiesto la atonía de la demanda interna.

* Hay esperanzas de que la demanda en China, el primer consumidor mundial de metales, mejore en septiembre, normalmente temporada alta, y de que Pekín y Washington prorroguen de nuevo su plazo para alcanzar un acuerdo comercial.

* El mercado de metales está en general tranquilo, a la espera de un informe sobre la inflación en Estados Unidos esta semana que podría ayudar a determinar si la Reserva Federal baja los costos de endeudamiento el mes que viene, dijo un operador.

* Unas tasas más bajas mejoran las perspectivas de los metales industriales dependientes del crecimiento económico.

* En otros metales básicos, el zinc en la LME cotizaba estable a US$2825 la tonelada; el aluminio perdía un 0,5%, a US$2596,5; el plomo bajaba un 0,3%, a US$2001,5; el estaño operaba estable a US$33.450; y el níquel subía un 0,7%, a US$15.260.

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)