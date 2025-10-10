Precios del crudo bajan al desvanecerse la prima de riesgo tras el acuerdo sobre Gaza
- 1 minuto de lectura'
Por Anna Hirtenstein
LONDRES, 10 oct (Reuters) - Los precios del crudo bajaban el viernes, tras caer cerca de un 1,6% en la víspera, al desvanecerse la prima de riesgo del mercado después de que Israel y Hamás acordaron la primera fase de un plan para poner fin a la guerra en Gaza.
* Los futuros del Brent perdían 66 centavos, o un 1%, a US$64,56 el barril, a las 1016 GMT. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaba 61 centavos, o un 1%, a US$60,9 dólares.
* "Que por fin haya algún tipo de proceso de paz en Oriente Medio está presionando un poco a la baja", dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB. Esto podría aliviar los temores sobre el paso de buques de transporte de crudo por el Canal de Suez y el mar Rojo, añadió.
* Israel y el grupo militante palestino Hamás firmaron el jueves un acuerdo de alto el fuego en la primera fase de la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.
* Según el acuerdo, que el Gobierno israelí ratificó el viernes, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a todos los rehenes restantes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de cientos de prisioneros en poder de Israel.
* Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, han atacado numerosos buques que consideran vinculados a Israel desde 2023, en lo que describen como solidaridad con los palestinos por la guerra en Gaza.
* En términos semanales, el Brent acumula un alza cercana al 1% y el WTI se mantiene relativamente plano. Ambos índices cayeron con fuerza la semana pasada.
* Según Daniel Hynes, analista de ANZ, el acuerdo de alto el fuego en Gaza permite volver a centrar la atención en el inminente superávit de petróleo, a medida que la OPEP avanza en la eliminación de los recortes de producción.
(Reporte adicional de Sudarshan Varadhan; editado en español por Carlos Serrano)
