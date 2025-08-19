Precios del crudo caen mientras aumentan probabilidades de alivio de sanciones

Por Robert Harvey

LONDRES, 19 ago (Reuters) - Los precios del crudo caían el martes, ya que los operadores sopesan la posibilidad de que las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra puedan conducir al levantamiento de las sanciones sobre el crudo ruso, aumentando la oferta.

* A las 1054 GMT, los futuros del Brent perdían 82 centavos, o un 1,23%, a US$65,78 el barril, y los del West Texas Intermediate para entrega en septiembre (WTI), que vencen el miércoles, restaban 86 centavos, o un 1,36%, a US$62,56. El contrato más activo del WTI para octubre bajaba 82 centavos, o un 1,31%, a US$61,88.

* Tras una reunión en la Casa Blanca el lunes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y aliados europeos, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció en las redes sociales que había hablado con su par ruso, Vladimir Putin.

* Trump dijo que se están haciendo arreglos para una reunión entre Putin y Zelenski, que podría conducir a una cumbre entre los tres líderes.

* "Tras la reunión de ayer entre Trump, el presidente ucraniano Zelenski y varios jefes de Estado y de Gobierno europeos, parece que hay movimiento en las negociaciones, lo que alimenta renovadas esperanzas de un próximo fin de la guerra. Como resultado, los precios del petróleo están cayendo de nuevo hoy", dijeron los analistas de Commerzbank en una nota.

* Suvro Sarkar, analista principal de energía de DBS Bank, dijo que la postura suavizada de Trump sobre las sanciones secundarias dirigidas a los importadores de petróleo ruso ha reducido el riesgo de interrupciones en el suministro mundial, aliviando algo las tensiones geopolíticas.

* Zelenski describió sus reuniones con Trump como "muy buenas" y destacó las conversaciones sobre las posibles garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania. Trump confirmó que Washington proporcionaría tales garantías, aunque el alcance de la asistencia sigue sin estar claro.

* "Un resultado que redujera las tensiones y eliminara las amenazas de aranceles o sanciones secundarias haría que el petróleo bajara hacia nuestro objetivo medio de US$58 por barril para el cuarto trimestre del 25 y el primer trimestre del 26", dijo en una nota Bart Melek, de TD Securities.

(Reporte de Robert Harvey en Londres, Anjana Anil en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)