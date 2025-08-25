Precios del crudo suben a medida que conversaciones de paz Rusia-Ucrania se prolongan

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 25 ago (Reuters) - Los precios del petróleo subieron el lunes, debido a que los operadores anticiparon que más sanciones estadounidenses y ataques ucranianos contra infraestructura energética en Rusia podrían interrumpir el suministro.

* Los futuros del crudo Brent ganaron US$1,20, o un 1,77%, a US$68,93 el barril, a las 1741 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate avanzaron US$1,29, o un 2,03%, a US$64,95.

* "Parece haber una sensación de que las conversaciones de paz se están prolongando", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group. "Podría haber sanciones contra Rusia si estas conversaciones no prosperan", añadió Flynn.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de nuevo el viernes que impondrá sanciones a Rusia si no hay avances hacia una solución pacífica en Ucrania en dos semanas. También ha dicho que podría golpear a India con duros aranceles por sus compras de petróleo ruso.

* Durante el fin de semana, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, afirmó que Rusia había hecho "concesiones significativas" para alcanzar una solución negociada en la guerra de tres años y medio.

* Ucrania, que ha atacado repetidamente las infraestructuras energéticas rusas durante la guerra, lanzó el domingo una incursión con drones que provocó un gran incendio en la terminal de exportación de combustible de Ust-Luga, informaron las autoridades locales.

* La refinería vende combustible sobre todo para la exportación y tiene una capacidad anual de 5 millones de toneladas de crudo, o unos 100.000 barriles por día.

* El impacto en el mercado de las posibles interrupciones del suministro ruso se vio compensado por la reversión por parte de la OPEP+ de una serie de recortes de producción, lo que está añadiendo millones de barriles al mercado, según Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* Ocho miembros del grupo de exportadores se reunirán el 7 de septiembre, fecha en la que aprobarán otro aumento.

* El apetito por el riesgo de los inversores mejoró después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntó el viernes a un posible recorte de las tasas de interés en la reunión que celebrará la entidad en septiembre. (Reporte adicional de Sam Li en Pekín y Florence Tan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)