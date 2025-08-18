Precios del crudo suben tras comentarios desde EEUU por compras indias de crudo ruso

Por Seher Dareen

LONDRES, 18 ago (Reuters) - Los precios del crudo subían el lunes, después de que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que las compras de crudo ruso por parte de India están financiando la guerra de Moscú en Ucrania y tienen que parar.

Los operadores también estarán atentos a la reunión que celebrarán más tarde en el día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en un intento de llegar a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra más letal que vive Europa en 80 años.

A las 1005 GMT, los futuros del Brent ganaban 30 centavos, o un 0,46%, a US$66,15 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoraban 38 centavos, o un 0,61%, a US$63,18.

Los comentarios de Navarro en torno a las compras de crudo ruso por parte de India como fuente de financiación de la guerra de Moscú en Ucrania reavivaron la preocupación por el suministro.

"India actúa como una cámara de compensación mundial para el petróleo ruso, convirtiendo el crudo embargado en exportaciones de alto valor, al tiempo que proporciona a Moscú los dólares que necesita", declaró Navarro.

Según Ole Hvalbye, analista de SEB, la declaración suscitó cierto interés comprador en el mercado.

"Las duras palabras sobre las importaciones de crudo ruso de India, unidas a las conversaciones comerciales pospuestas, reavivan la preocupación de que los flujos de energía sigan siendo rehenes de las fricciones comerciales y diplomáticas, incluso ahora que las perspectivas de paz en Ucrania mejoran", dijo Priyanka Sachdeva, de Phillip Nova.

Trump pidió a Ucrania que renuncie a sus esperanzas de recuperar Crimea o de unirse a la OTAN, mostrándose más alineado con Moscú en la búsqueda de un acuerdo de paz en lugar de un alto el fuego primero tras su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska el viernes.

(Reporte de Seher Dareen en Londres, Florence Tan en Singapur y Sam Li en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)