Precios del gas natural en EEUU alcanzan máximos de seis meses por récord de exportaciones GNL

Por Scott DiSavino

31 oct (Reuters) - Los futuros del gas natural en Estados Unidos subieron alrededor de un 4% a un máximo de seis meses el viernes por los flujos casi récord a las plantas de exportación de gas natural licuado (GNL), una caída de la producción en lo que va de mes y la previsión de un aumento de la demanda en las próximas dos semanas de lo esperado anteriormente.

Los futuros del gas para entrega en diciembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York subieron 16,0 centavos, o un 4,0%, a US$4,116 por millón de unidades térmicas británicas a las 1312 GMT, poniendo el contrato en camino de su cierre más alto desde el 3 de abril.

Esta subida del precio mantuvo al contrato en territorio de sobrecompra técnica por segundo día consecutivo, por primera vez en cuatro semanas.

A lo largo de la semana, el petróleo subió un 25%, después de haber ganado un 10% la semana pasada. Esa subida del 25% sería su mayor ganancia porcentual semanal desde que el contrato subió un porcentaje semanal récord de alrededor del 33% en abril de 2024.

Para el mes, el contrato también subió alrededor del 25% después de ganar un 10% el mes pasado. El alza del 25% sería la mayor mensual desde marzo.

En lo que va de 2025, el precio medio del crudo es 19 veces superior al del gas. Esto contrasta con las 33 veces por encima del gas en 2024 y las 21 veces por encima del gas durante los cinco años anteriores (2019-2023). (Reportaje de Scott DiSavino en Nueva York; Editado en español por Juana Casas)